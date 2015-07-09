国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个半月低点，因供应很充裕

路透新加坡7月9日 - 交易商周四称，亚洲石脑油裂解价差跌至约五个半月低点每吨63.18美元，因市场供应充裕，导致一些买家因预期价格下跌而不愿积极买入。

他们还说，卖家纷纷以深幅贴水出售船货来争夺买家。

比如，据悉马来西亚Titan周三买入8月下半月的石脑油船货，成本加运费价格较日本报价的贴水达两位数。

这较一个半月前的交易价急转直下，当时Titan以平价买入一批7月上半月船货。

“市场跌了太多，从下周开始应该会出现一些技术调整。石化产品的炼化利润表现仍不错，应该能给市场带来一些支撑，”新加坡的一位业内人士说。

新加坡现货市场只达成一笔交易，Socar从BP购入一批9月下半月的石脑油船货，价格为每吨498美元。(完)

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