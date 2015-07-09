国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及五个半月低点，因供应很充裕

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月9日 - 交易商周四称，亚洲石脑油裂解价差跌至约五个半月低点每吨63.18美元，因市场供应充裕，导致一些买家因预期价格下跌而不愿积极买入。
他们还说，卖家纷纷以深幅贴水出售船货来争夺买家。
比如，据悉马来西亚Titan周三买入8月下半月的石脑油船货，成本加运费价格较日本报价的贴水达两位数。
这较一个半月前的交易价急转直下，当时Titan以平价买入一批7月上半月船货。
“市场跌了太多，从下周开始应该会出现一些技术调整。石化产品的炼化利润表现仍不错，应该能给市场带来一些支撑，”新加坡的一位业内人士说。
新加坡现货市场只达成一笔交易，Socar从BP购入一批9月下半月的石脑油船货，价格为每吨498美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”