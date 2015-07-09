台湾金融市场：股汇债市场周五休市一日，因中度台风昌鸿逼近

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月10日 - 因应中度台风昌鸿逼近台湾，台湾政府周四晚间宣布，周五台北金融市场包括股市、汇市及债市休市一日。
台湾中央气象局周四稍晚发布中度台风--昌鸿(CHAN-HOM)海上陆上台风警报。根据当地晚间1015的预报，台风强度略为增强，暴风半径亦稍扩大，中心在台北东方海面，向西北移动，其暴风圈正逐渐接近台湾东北部海面及台湾北部海面，对台湾北部及东北部陆地将构成威胁。
包括台北市、新北市、基隆市等台湾北部地方县市已宣布周五停止上班及上课一日，包括股汇及债市等金融市场休市一日。
证交所则表示，周五当日的应届交割款券顺延办理。
气象局亦发布台风的陆上警戒地区包括：基隆市、宜兰县、台北市、新北市及桃园市应严加戒备并防强风豪雨。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”