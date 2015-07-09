台湾金融市场：股汇债市场周五休市一日，因中度台风昌鸿逼近

路透台北7月10日 - 因应中度台风昌鸿逼近台湾，台湾政府周四晚间宣布，周五台北金融市场包括股市、汇市及债市休市一日。

台湾中央气象局周四稍晚发布中度台风--昌鸿(CHAN-HOM)海上陆上台风警报。根据当地晚间1015的预报，台风强度略为增强，暴风半径亦稍扩大，中心在台北东方海面，向西北移动，其暴风圈正逐渐接近台湾东北部海面及台湾北部海面，对台湾北部及东北部陆地将构成威胁。

包括台北市、新北市、基隆市等台湾北部地方县市已宣布周五停止上班及上课一日，包括股汇及债市等金融市场休市一日。

证交所则表示，周五当日的应届交割款券顺延办理。