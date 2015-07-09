英国金融市场：英镑从一个月低点反弹，因数据强劲和预算案没有预期紧

路透伦敦7月9日 - 英镑周四从一个月低点小幅反弹，因楼市数据强劲带来支撑，另外此前英国政府公布的预算案没有许多投资者预料的那么从紧。

英镑对英国央行的政策决定无甚反应。英国央行周四维持利率在纪录低点不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。

英国升息前景很大程度上取决于英国薪资增长速度有多快。

英国财政大臣奥斯本周三宣布预算报告，他说，将用四年来实现将英国巨大预算赤字扭转为盈余的目标，而不是三年的时间。

英镑/美元 涨0.2%，报1.5387美元，周三曾跌至一个月低点1.5330美元。英镑/欧元 升0.5%，报0.7180英镑，脱离周三触及的三周高位0.7224。

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，英国6月房价增幅为近一年来最高，使购房“愈发难以负担”。6月房价差值从5月的正34跳升至正40，为2014年7月以来最高，升幅也超过了路透访问分析师的预期。

目前投资者预期英国央行或在明年第一季前后首次升息。近几周希腊危机加剧，加之英国央行官员警告强势货币会对经济增长产生影响，关于该央行更早升息的预期因此被浇熄。

英债和德债一起走低，因投资者人气改善，且股市在本周稍早下挫后反弹。