欧洲股市：大涨逾2%，因中国股市反弹且对希腊达成协议抱存希望

* FTSEurofirst 300指数猛涨2.3%，Euro STOXX 50指数劲升2.8%

* 意大利FTSE MIB指数升幅为1月来最大

* 矿业股上涨，因金属价格攀升和中国股市走高

路透伦敦7月9日 - 欧洲股市周四上涨，因金属价格上涨和中国股市强劲反弹带动矿业股上涨，为欧股提供支撑，且一些投资者押注希腊债权人将看到希腊提出的改革建议有所改善，最终将和希腊达成债务协议。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 大幅收升2.3%，报1,511.64点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲升2.8%，德国DAX指数 收高2.32%，报10,996.41点。

西班牙IBEX指数 劲涨2.7%，意大利FTSE MIB指数 攀升3.5%，录得1月初来最大单日升幅。

希腊总理齐普拉斯在欧洲议会发表演说，促请欧洲国家和希腊达成公平的债务协议，此前欧洲领导人给予希腊五天时间提交具说服力的经济改革建议。

“投资者对希腊总理齐普拉斯的演说后仍可和债权人达成协议抱存一丝希望，”B Capital Wealth Management执行董事Lorne Baring说。

“不过，面对希腊悲剧和中国市场动荡，投资者还是有很多担心的理由。”

STOXX Europe 600基本资源指数 攀升1.9%，因主要金属价格上涨，受全球最大金属消费国中国股市企稳的迹象推动。

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。本周以来，为抑制过度投机，打击恶意做空，中金所除了将卖出持仓交易保证金比例提高到30%，还将中证500指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为1,200手。