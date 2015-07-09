芝加哥期市：CBOT大豆劲升2.9%，因降雨和政府报告出炉前的头寸调整

路透7月9日 - 美国大豆期货周四急升2.9%，交易商表示，因在美国政府月度供需报告出炉前，投资者调整头寸。市场预计美国政府将在报告中下调现有大豆供应预估和产量预估。

密西西比河以东的主要大豆种植地区降水过度，继续为大豆市场带来利多基调。

CBOT豆粕和豆油期货也上涨，豆粕合约 触及六个月来最高。

指标CBOT豆油期货合约 升穿在100日移动均线的技术阻力。

现货市场强劲扶助提振豆粕期货，而原油价格上扬支撑豆油期货。

市场预计，美国农业部(USDA)在周五公布的月度供需报告中，将把大豆产量预估下调至37.76亿蒲式耳，每英亩平均产量为44.964蒲式耳。

市场预料，USDA将把旧作大豆库存预估从3.3亿蒲式耳下调至2.87亿。分析师预计，USDA将把新作大豆库存预估从4.75亿蒲式耳下调至3.7亿。

7月大豆期货合约 收升31-1/2美分，报每蒲式耳10.37-3/4美元。

7月豆粕合约 收高13.2美元，报每短吨364美元。7月豆油合约 升0.67美分，报32.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为228,802口，豆粕为109,135口，豆油为106,803口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)