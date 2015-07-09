韩国数据：6月进口物价连续第34个月下降，但降速连续第二个月放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月10日 - 韩国央行周五公布的数据显示，6月进口物价连续第34个月下降，但降速放缓，支持了央行所持的通胀将在明年逐步反弹的观点。
韩国央行称，6月以韩元计进口物价较上年同期下降14.0%，为去年12月以来最小降幅，且为连续第二个月降速放缓。5月为同比下降14.6%。
6月中间材料价格同比下降6.3%，为11月以来最小降幅。
在中间材料价格中，电和电子产品价格按年上涨5.7%，为纪录最快增速，扶助提振中间材料价格分项指数。
央行官员将电和电子产品价格上涨归因于韩元兑美元在6月同比回落约9.1%。
6月进口物价较前月上涨0.6%，5月涨幅为1.3%。
6月以韩元计出口物价较上年同期下跌2.2%，降幅小于5月经修正后同比下跌3.5%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*6月 5月 4月 3月 2月
进口物价
较上年同期(%) -14.0 -14.6 -17.1 -17.1 -17.8
较上月(%) +0.6 +1.3 -2.4 +0.3 +2.8
出口物价
较上年同期(%) -2.2 -3.5 -6.0 -6.8 -8.1
较上月(%) +1.2 +1.1 -1.8 +0.9 +1.3
* 有待修订(完) (编译 母红；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”