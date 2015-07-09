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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 05:15 BJT

韩国数据：6月进口物价连续第34个月下降，但降速连续第二个月放缓

路透首尔7月10日 - 韩国央行周五公布的数据显示，6月进口物价连续第34个月下降，但降速放缓，支持了央行所持的通胀将在明年逐步反弹的观点。

韩国央行称，6月以韩元计进口物价较上年同期下降14.0%，为去年12月以来最小降幅，且为连续第二个月降速放缓。5月为同比下降14.6%。

6月中间材料价格同比下降6.3%，为11月以来最小降幅。

在中间材料价格中，电和电子产品价格按年上涨5.7%，为纪录最快增速，扶助提振中间材料价格分项指数。

央行官员将电和电子产品价格上涨归因于韩元兑美元在6月同比回落约9.1%。

6月进口物价较前月上涨0.6%，5月涨幅为1.3%。

6月以韩元计出口物价较上年同期下跌2.2%，降幅小于5月经修正后同比下跌3.5%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*6月　 5月　 4月 　 　3月 2月

进口物价

较上年同期(%) -14.0 -14.6 -17.1 -17.1 -17.8

较上月(%) +0.6 +1.3 -2.4 +0.3 +2.8

出口物价

较上年同期(%) -2.2 -3.5 -6.0 -6.8 -8.1

较上月(%) +1.2 +1.1 -1.8 +0.9 +1.3

　　*　有待修订(完) (编译 母红；审校 李军)

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