日韩经济指标预测--7月10日-7月17日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月9日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 持平 +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.1% 7月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 41.4 7月13日当周 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 产能利用指数(较前月) 5月 -- -0.4% 7月14日(二) 2300 韩国失业率 6月 -- 3.9% 7月15日(三) 0000 韩国出口 6月修正值 -- -1.8% 进口 -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差102 7月16日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.5% 7月17日(五) 暂无重要经济指标公布 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”