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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 06:09 BJT

****澳新经济指标预测--7月10日-7月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
    
    
    7月6日当周
    
    7月9日(四)
    0130 澳洲就业人口(万人)                            6月   减少0.5     增加4.2
             全职就业人口(万人)                                   --    增加1.47
             就业参与率                                        64.7%       64.7%
             失业率                                             6.1%        6.0%
    
    7月10日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              5月     -3.5%       +1.0%
             投资房屋融资                                         --       +2.6%
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)    
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    7月14日(二)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       6月         --      63.0%
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                6月         --      正7.0
                          企业信心指数                            --        正7
    2245 新西兰食品价格指数                           6月         --      +0.4%
    
    7月15日(三)
    0030 澳洲消费者信心                               7月         --      -6.9%
    0130 澳洲新车销售                                 6月         --      -1.3%
    1200 新西兰制造业PMI                              6月         --       51.5
    2245 新西兰CPI(较前季)                         第二季         --      -0.3%
             (较上年同期)                                         --      +0.1% 
 
    
    7月16日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    (完)

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