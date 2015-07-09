澳新经济指标预测--7月10日-7月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 减少0.5 增加4.2 全职就业人口(万人) -- 增加1.47 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.1% 6.0% 7月10日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 5月 -3.5% +1.0% 投资房屋融资 -- +2.6% 7月13日当周 7月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月14日(二) 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 63.0% 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 -- 正7.0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.4% 7月15日(三) 0030 澳洲消费者信心 7月 -- -6.9% 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.3% 1200 新西兰制造业PMI 6月 -- 51.5 2245 新西兰CPI(较前季) 第二季 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.1% 7月16日(四) 暂无重要经济数据公布。 7月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)