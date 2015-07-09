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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 07:03 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.04 +1.10 +1.41 4108047

京东 32.78 +2.46 +8.11 14262104

新浪 47.82 +4.52 +10.44 6021971

搜狐 48.08 +3.90 +8.83 1992733

网易 140.96 +8.61 +6.51 2048158

百度 187.57 +2.99 +1.62 5390556

台湾

台湾积体电路 22.22 -0.01 -0.04 3188690

联电 1.97 +0.06 +3.14 249229

日月光 6.34 +0.03 +0.48 347030

硅品精密 7.02 -0.02 -0.28 1140325

和信超媒体 0.65 -0.04 -6.08 185001

友达 4.16 +0.02 +0.48 367437

中华电信 31.46 +0.18 +0.58 26395

台湾国际航电 43.56 +0.18 +0.41 1291369

香港

中国移动 58.66 +0.94 +1.63 300516

中国联通 13.88 +0.85 +6.52 353752

中国电信 53.51 +2.04 +3.96 29199

中芯国际 4.70 +0.52 +12.44 46226

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 127

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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