《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.04 +1.10 +1.41 4108047
京东 32.78 +2.46 +8.11 14262104
新浪 47.82 +4.52 +10.44 6021971
搜狐 48.08 +3.90 +8.83 1992733
网易 140.96 +8.61 +6.51 2048158
百度 187.57 +2.99 +1.62 5390556
台湾
台湾积体电路 22.22 -0.01 -0.04 3188690
联电 1.97 +0.06 +3.14 249229
日月光 6.34 +0.03 +0.48 347030
硅品精密 7.02 -0.02 -0.28 1140325
和信超媒体 0.65 -0.04 -6.08 185001
友达 4.16 +0.02 +0.48 367437
中华电信 31.46 +0.18 +0.58 26395
台湾国际航电 43.56 +0.18 +0.41 1291369
香港
中国移动 58.66 +0.94 +1.63 300516
中国联通 13.88 +0.85 +6.52 353752
中国电信 53.51 +2.04 +3.96 29199
中芯国际 4.70 +0.52 +12.44 46226
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 127
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”