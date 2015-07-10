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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:11 BJT

金砖国家：7月9日股汇市收盘纵览

路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月9日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.68%或15.21点，报919.78点。

中国股市：沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅，多头全面反击逾千股涨停

中国汇市：人民币随中间价微收升，中港股市反弹缓解恐慌情绪

香港股市：恒指跳涨收高3.7%，因内地股市反弹

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巴西金融市场周四因国内假期休市，周五恢复正常交易。

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南非股市：上涨逾2%，Kumba Iron Ore 领涨，因中国股市反弹给大宗商品类股带来宽慰。Top-40指数 收涨2.67%，至45,872.43点。大盘综合指数 升2.42%，报51,452.36点。

南非汇市：兰特兑美元结束四日连跌，因厌恶风险情绪降温

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印度股市：小幅收低，连续第三天下跌，因在塔塔咨询服务公司(TCS) 公布财报前，惴惴不安的投资者规避IT类股。指标BSE指数 收低0.41%，至27,573.66点；NSE指数 收跌0.41%，至8,328.55点。

印度汇市：卢比兑美元 结束两日连跌，终场收在两个多月高位63.39/63.40，跟随亚洲货币涨势，因中国股市反弹改善投资者的冒险意愿。卢比兑美元上日收报63.60/63.61。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨1.61%，报889.760点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.68%，报489.63点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.6%，报57.170卢布。卢布兑欧元 涨0.75%，至63.144卢布。(完) (整理 许娜；审校 郑茵)

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