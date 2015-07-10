金砖国家：7月9日股汇市收盘纵览

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月9日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.68%或15.21点，报919.78点。
中国股市：沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅，多头全面反击逾千股涨停
中国汇市：人民币随中间价微收升，中港股市反弹缓解恐慌情绪
香港股市：恒指跳涨收高3.7%，因内地股市反弹
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巴西金融市场周四因国内假期休市，周五恢复正常交易。
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南非股市：上涨逾2%，Kumba Iron Ore 领涨，因中国股市反弹给大宗商品类股带来宽慰。Top-40指数 收涨2.67%，至45,872.43点。大盘综合指数 升2.42%，报51,452.36点。
南非汇市：兰特兑美元结束四日连跌，因厌恶风险情绪降温
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印度股市：小幅收低，连续第三天下跌，因在塔塔咨询服务公司(TCS) 公布财报前，惴惴不安的投资者规避IT类股。指标BSE指数 收低0.41%，至27,573.66点；NSE指数 收跌0.41%，至8,328.55点。
印度汇市：卢比兑美元 结束两日连跌，终场收在两个多月高位63.39/63.40，跟随亚洲货币涨势，因中国股市反弹改善投资者的冒险意愿。卢比兑美元上日收报63.60/63.61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨1.61%，报889.760点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.68%，报489.63点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.6%，报57.170卢布。卢布兑欧元 涨0.75%，至63.144卢布。(完) (整理 许娜；审校 郑茵)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同