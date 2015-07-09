《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日至7月17日

以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ------------------------------------------------------------------ 7月14日 AMC Q2 2015 CSX Corp 7月14日 BMO Q2 2015 Fastenal Co 7月14日 BMO Q2 2015 强生(Johnson & Johnson) 7月14日 11:00 Q2 2015 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) 7月14日 12:00 Q2 2015 富国银行(Wells Fargo) 7月14日 AMC Q2 2015 百胜集团(Yum Brands) 7月15日 11:00 Q2 2015 美国银行(Bank of America Corp) 7月15日 BMO Q2 2015 贝莱德(BlackRock Inc) 7月15日 BMO Q2 2015 达美航空(Delta Air Line) 7月15日 AMC Q2 2015 英特尔(Intel) 7月15日 AMC Q2 2015 Kinder Morgan Inc 7月15日 AMC Q2 2015 Netflix Inc 7月15日 BMO Q2 2015 PNC Financial Services Group 7月15日 BMO Q2 2015 U.S. Bancorp 7月16日 BMO Q2 2015 BB&T 7月16日 12:00 Q2 2015 花旗集团(Citigroup) 7月16日 BMO Q2 2015 eBay 7月16日 AMC Q2 2015 谷歌(Google) 7月16日 BMO Q2 2015 高盛(Goldman Sachs Group) 7月16日 BMO Q2 2015 Key 7月16日 AMC Q2 2015 美泰儿(Mattel) 7月16日 AMC Q2 2015 People's United Financial 7月16日 BMO Q2 2015 Philip Morris International 7月16日 BMO Q2 2015 PPG Industries 7月16日 BMO Q2 2015 嘉信理财(Charles Schwab) 7月16日 BMO Q2 2015 Sherwin-Williams Co 7月16日 AMC Q2 2015 斯伦贝谢(Schlumberger NV) 7月16日 BMO Q2 2015 UnitedHealth Group 7月17日 BMO Q2 2015 Comerica 7月17日 BMO Q2 2015 通用电气(奇异,GE) 7月17日 BMO Q2 2015 W W Grainger 7月17日 BMO Q2 2015 Honeywell International 7月17日 BMO Q2 2015 Kansas City Southern 7月17日 BMO Q2 2015 SunTrust Banks 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)