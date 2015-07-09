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市场报道 | 2015年 7月 10日 星期五 07:57 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月10日至7月17日

以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

    公布时间          业绩季度及公司名称                       代码
    ------------------------------------------------------------------
    7月14日    AMC    Q2 2015 CSX Corp                          
    7月14日    BMO    Q2 2015 Fastenal Co                       
    7月14日    BMO    Q2 2015 强生(Johnson & Johnson)           
    7月14日    11:00  Q2 2015 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)     
    7月14日    12:00  Q2 2015 富国银行(Wells Fargo)             
    7月14日    AMC    Q2 2015 百胜集团(Yum Brands)              
    7月15日    11:00  Q2 2015 美国银行(Bank of America Corp)    
    7月15日    BMO    Q2 2015 贝莱德(BlackRock Inc)             
    7月15日    BMO    Q2 2015 达美航空(Delta Air Line)          
    7月15日    AMC    Q2 2015 英特尔(Intel)                     
    7月15日    AMC    Q2 2015 Kinder Morgan Inc                 
    7月15日    AMC    Q2 2015 Netflix Inc                       
    7月15日    BMO    Q2 2015 PNC Financial Services Group      
    7月15日    BMO    Q2 2015 U.S. Bancorp                      
    7月16日    BMO    Q2 2015 BB&T                              
    7月16日    12:00  Q2 2015 花旗集团(Citigroup)               
    7月16日    BMO    Q2 2015 eBay                              
    7月16日    AMC    Q2 2015 谷歌(Google)                      
    7月16日    BMO    Q2 2015 高盛(Goldman Sachs Group)         
    7月16日    BMO    Q2 2015 Key                               
    7月16日    AMC    Q2 2015 美泰儿(Mattel)                    
    7月16日    AMC    Q2 2015 People's United Financial         
    7月16日    BMO    Q2 2015 Philip Morris International       
    7月16日    BMO    Q2 2015 PPG Industries                    
    7月16日    BMO    Q2 2015 嘉信理财(Charles Schwab)          
    7月16日    BMO    Q2 2015 Sherwin-Williams Co               
    7月16日    AMC    Q2 2015 斯伦贝谢(Schlumberger NV)         
    7月16日    BMO    Q2 2015 UnitedHealth Group                
    7月17日    BMO    Q2 2015 Comerica                          
    7月17日    BMO    Q2 2015 通用电气(奇异,GE)                 
    7月17日    BMO    Q2 2015 W W Grainger                      
    7月17日    BMO    Q2 2015 Honeywell International           
    7月17日    BMO    Q2 2015 Kansas City Southern              
    7月17日    BMO    Q2 2015 SunTrust Banks                    
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 张涛)

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