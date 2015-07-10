香港个股：银河证券看好中国股市，向中证金申请千亿额度用于自营增持

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月10日 - 中国大型券商银河证券 董事长陈有安近日表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向中国证券金融股份有限公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以中证金公司审核额度为准。
陈有安同时兼任中央汇金投资公司副总经理、中国银河金融控股有限公司董事长。中国证券报周五报导引述陈有安的话称，公司申请如此高的信用额度，主要是基于公司对A股未来的坚定信心。
中证金公司稍早公布以2,600亿元信用额度支持21家参与救市的国内券商自营购入股票。
“市场单边下行恰是巨大的投资机会。银河证券日前加大了二级市场投入，同时加大了对公司股票的回购力度。”他说。
银河证券周三公告称，在依法履行相关程序的前提下，公司将积极推动实施公司股票回购及员工持股计划。
他认为，本轮下跌是由场外配资急增导致杠杆过高引发恐惧心理，进而导致信心丧失和极度恐慌造成的。他坚信，这种临时性、突然出现的“股灾”应该很快就能修复。整体来看，A股的长期上涨趋势不变，但其间一定会有跌宕起伏。
他说，中国资本市场未来向好，原因包括多方面:其一，中国多年来居民财富大多配置在固定收益类品种，投资权益类品种的比例偏低，还有巨大空间；其二，人口老龄化必然带来养老金压力巨大，自身财富增值保值便成为首要问题，而目前中国养老金入市比例很小，万亿元资金投入股市是重大利好。
其三，今后机构投资者将加快发展，必定出现散户委托机构人士专业理财的趋势；其四，中国资本市场的开放尤其是人民币纳入SDR（特别提款权）的呼声越来越高，都会提振A股市场的信心。
银河证券周四收报7.62港元，涨23.9%。上周末包括银河证券在内的21家券商宣布参与救市行动后，因市场担忧股市跌势不止将拖累券商盈利，在港上市的中资券商股本周前三日表现相当疲弱，银河证券三日内跌去31.3%，盘中最大跌幅曾达54%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同