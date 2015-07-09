《中国报摘》--中国证券报7月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中证报评论员文章称，近期，股市连续、大幅调整给资本市场稳定健康发展带来重大考验，但可以确信的是，健全多层次资本市场体系、大力发展直接融资的政策方向没有变化，提高直接融资比重的金融结构调整趋势也没有改变。在中国经济发展新常态下，经济转型升级、内生动力增长离不开资本市场的助力，这将给多层次资本市场发展带来重大机遇，也内在地要求资本市场必须平稳健康运行。
* 其他:
--中央汇金副总经理、银河证券董事长陈有安表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向证金公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以证金公司审核额度为准。记者并获悉，其他券商的申请工作也在加紧推进。
--保监会相关负责人介绍，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，合计净买入1,122.62亿元；此外7月9日，保监会重点监测的六家保险公司净买入股票和股票基金的151亿元，而全行业的净买入量更大，这六家公司可运用资金约占行业可运用资金总量比例接近50%。
--A股市场迎来大幅反弹，公募基金也呈现净申购状态。据统计，周四投资者通过四大国有银行共净申购公募基金达7.2亿元。
--中国石化 公告称，控股股东中国石化集团当日通过上海证券交易所交易系统再次增持公司A股2,600万股。至此，中国石化集团两天累计增持7,200万股，约占股份公司已发行总股份的0.06%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”