《中国报摘》--中国证券报7月10日

* 头版头条:

--中证报评论员文章称，近期，股市连续、大幅调整给资本市场稳定健康发展带来重大考验，但可以确信的是，健全多层次资本市场体系、大力发展直接融资的政策方向没有变化，提高直接融资比重的金融结构调整趋势也没有改变。在中国经济发展新常态下，经济转型升级、内生动力增长离不开资本市场的助力，这将给多层次资本市场发展带来重大机遇，也内在地要求资本市场必须平稳健康运行。

* 其他:

--中央汇金副总经理、银河证券董事长陈有安表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向证金公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以证金公司审核额度为准。记者并获悉，其他券商的申请工作也在加紧推进。

--保监会相关负责人介绍，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，合计净买入1,122.62亿元；此外7月9日，保监会重点监测的六家保险公司净买入股票和股票基金的151亿元，而全行业的净买入量更大，这六家公司可运用资金约占行业可运用资金总量比例接近50%。

--A股市场迎来大幅反弹，公募基金也呈现净申购状态。据统计，周四投资者通过四大国有银行共净申购公募基金达7.2亿元。