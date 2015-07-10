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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:01 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月10日

路透香港7月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7513港元 )
    
    美国股市周四收高，道琼工业指数 收升33.20点，或0.19%，至17,548.62点，中国政府救
市措施刺激其股市在暴跌后反弹，提振全球股市上涨，美股投资者也松了口气。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       129.300    2.46      69453            10.022       0.63
 中国铝业                       9.570   10.51      92769             2.967       1.62
 中国移动                      58.660    1.63     300516            90.938      -0.72
 中国人寿                      18.960    4.75     313495            29.393      -0.36
 中石油                       103.780    2.20      78064             8.044       0.30
 中石化                        78.600    0.20      52271             6.093      -0.61
 汇丰控股                      43.020    1.10    1641333            66.692      -1.56
 中电信                        53.510    3.96      29199             4.148       0.19
 中国联通                      13.880    6.52     353752            10.759      -0.38
 兖州煤业                       6.310   17.29      43993             4.891      -0.99
 华能国际                      47.600    6.13      12900             9.224      -0.92
 南方航空                      51.640   13.30      31975             8.006      -0.55
 东方航空                      38.200   16.11      14856             5.922      -0.47
 中芯国际                       4.700   12.44      46226             0.729      -0.19
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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