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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:09 BJT

《中国重要政经日程》--7月10日

==========================今日重要政经日程==========================

7/10(周五)

--习近平于9日至10日出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议，主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。

--国家卫生计生委将于上午10时在西直门办公区2号楼1层新闻发布厅召开例行新闻发布会，介绍计划生育服务管理改革进展情况。

*--“首届中国智慧城市国际博览会”于7月10-12日在北京展览馆共同主办，博览会主题是“智慧、创新和实践”。

==========================近期重要政经日程==========================

7/12（周日）

*--由亚布力中国企业家论坛与上海市浙江商会共同主办的“第三届外滩国际金融峰会”定于2015年7月12日在上海召开。主题为“世界重回外滩——从纽约到外滩”。

7/15（周三）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

*--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场！”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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