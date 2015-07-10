版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 09:12 BJT

中国期市：中信期货席位昨劲减3万多手多单，媒体称神秘资金一日游

路透上海7月10日 - 中国金融期货交易所数据显示，在周四国内三大期指全线涨停之时，中信期货席位上当天减少3万多手沪深300期指主力7月合约 的多单，而周三该席位新增该合约多单逾3万手。国内媒体报导称，3万手多单“一日游”获利数十亿元人民币，而且资金来源较为神秘。

中金所数据显示，在沪深300期指7月合约上，中信期货席位周三增加30,558手多单，多单总持仓增至38,498手，在中金所会员中排名第一；周四中信期货席位减少多单持仓32,750手，多单持仓量减至5,748手,排名退居第四。

21世纪经济报道周五报导称，自股指期货2010年4月上市以来，从未见到某个席位一日增加3万多手多单。巨额多单相当异常，更令人意外的是中信期货本周一还是空单持仓排名第一的席位。若按照结算价粗略估算，仅一日内，这批多单平仓的最高盈利可超过30亿元。

按沪深300期指7月合约周三结算价3,463.8点以及中信期货公布的交易保证金比例13%计算，周三新增的30,558手多单共需保证金41.28亿元。若考虑到风险控制的需求，仓位比例假设为50%，那此次动用的资金总规模至少也要80多亿元。

报导引述中信期货一位高层的表述，目前中信证券 自营盘持仓全部为空单，周三新增的3万多手多单来自于基金、私募等机构。同时，近期公司保证金规模未出现大幅波动，可以断定这部分神秘资金为机构投资者的存量资金。

中信期货股东包括中信证券 和中信兴业投资集团，其中中信证券持股达93.47%。

另一位期货公司人士指出，中信系席位近几日在A股市场买入股票金额已超过800亿元，其本身已成为本次护盘的带头大哥。而周三新开的多单很有可能来自中信证券牵头组织起来的救市联军。 （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐