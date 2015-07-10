中国期市：中信期货席位昨劲减3万多手多单，媒体称神秘资金一日游

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月10日 - 中国金融期货交易所数据显示，在周四国内三大期指全线涨停之时，中信期货席位上当天减少3万多手沪深300期指主力7月合约 的多单，而周三该席位新增该合约多单逾3万手。国内媒体报导称，3万手多单“一日游”获利数十亿元人民币，而且资金来源较为神秘。
中金所数据显示，在沪深300期指7月合约上，中信期货席位周三增加30,558手多单，多单总持仓增至38,498手，在中金所会员中排名第一；周四中信期货席位减少多单持仓32,750手，多单持仓量减至5,748手,排名退居第四。
21世纪经济报道周五报导称，自股指期货2010年4月上市以来，从未见到某个席位一日增加3万多手多单。巨额多单相当异常，更令人意外的是中信期货本周一还是空单持仓排名第一的席位。若按照结算价粗略估算，仅一日内，这批多单平仓的最高盈利可超过30亿元。
按沪深300期指7月合约周三结算价3,463.8点以及中信期货公布的交易保证金比例13%计算，周三新增的30,558手多单共需保证金41.28亿元。若考虑到风险控制的需求，仓位比例假设为50%，那此次动用的资金总规模至少也要80多亿元。
报导引述中信期货一位高层的表述，目前中信证券 自营盘持仓全部为空单，周三新增的3万多手多单来自于基金、私募等机构。同时，近期公司保证金规模未出现大幅波动，可以断定这部分神秘资金为机构投资者的存量资金。
中信期货股东包括中信证券 和中信兴业投资集团，其中中信证券持股达93.47%。
另一位期货公司人士指出，中信系席位近几日在A股市场买入股票金额已超过800亿元，其本身已成为本次护盘的带头大哥。而周三新开的多单很有可能来自中信证券牵头组织起来的救市联军。 （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同