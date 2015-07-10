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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:26 BJT

《香港报摘》--信报7月10日

* 要闻版头条：

--A股昨天＂大奇蹟日＂，虽然有一半股份停牌，但仍在交易的股份逾七成涨停，流动性危机暂得以纾缓，港股的＂北水套现潮＂也顿时消失，恒指昨天最多曾涨1,179点，挟爆淡仓，大蓝筹及细价股均呈报复式反弹。

* 其他：

--中港两地股市近日先后出现暴跌，市场担心一直盛传会在下半年推出的＂深港通＂，最终或未能如期启动。不过，行政长官梁振英表示，会与内地相关部门争取如期开通＂深港通＂。

--台湾首富、富邦金控 副董事长蔡明兴及其家族，拟以约17.5亿港元入主康宏金融 ，成为单一大股东。康宏主席王利民表示，今次有机会引入新股东，有助该集团打入台湾等其他地区及开拓更多类型的业务。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)

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