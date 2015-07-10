中国保险：险资股市波动期间净买逾1,100亿元，会加大投资--保监会

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月10日 - 上海证券报周五报导称，中国保险监督管理委员会信息显示，保险机构在截至周三的股市剧烈回调期间合计净买入超过1,100亿元人民币，未来随着市场风险释放，保险业加大投资力度。
报导援引保监会资金运用监管部主任曾于瑾周四在新闻通气会上通报的数据称，自股市大幅波动开始至7月8日，保险机构持续净买入股票和股票型基金，其中股票累计净买入574.2亿元，股票型基金累计净买入548.42亿元，合计净买入1,122.62亿元。
“无论是加仓的数量、还是加仓的速度，都显着高于股票市场在4,000至5,000多点时的水平。 ”曾于瑾说，“这两天，保监会连续发布政策，体现了保险业以及保险监管部门对宏观经济增长和资本市场健康发展的坚定信心。”
6月中旬以来中国股市大跌引发政府出手救市。保监会本周亦下发通知，放宽保险资金投资蓝筹股票监管比例，并规定保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款。
对于下一步保监会是否还有更多利好政策，曾于瑾表示，对于未来或将面临的各种挑战，保监会还有许多政策储备。
“未来一个时期，由于市场风险得到释放，保险业将进一步发挥保险长期资金的优势，加大投资力度。”他说。
该通气会还首次披露了关于险资两融的数据，目前八家险企参加试点业务总额为650亿元。而此前2014年试点期间，险资的两融业务规模为380亿元。今年规模增长明显。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同