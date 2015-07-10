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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:54 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月10日

* 明报：

--受惠＂一带一路＂政策，万顺昌 首席执行官莫非凡称，目标今年内地钢材业务收入可按年增长最少10%。他并预计，本港建筑市场于未来五年可保持强劲增长，希望未来五年收入增长目标可约达20%。

* 苹果日报：

--市传瑞安房地产 将以75亿元人民币出售上海新天地商厦予领汇 ，昨日两间公司作出澄清并表示，现时并无签订具法律约束力的协议。但领汇补充指，不时于包括上海在内的中国一线城市物色投资机遇，会在签约具约束力协议后另行再出公布。

* 东方日报：

--中国股灾影响人民币国际化的进程，美银美林预期人民币汇价未来一年将贬值5至10%，政府要稳定汇价有难度，有学者更预期人民币完全自由兑换的进程将延迟三年才能达标。

* 文汇报：

--中国海外 成功向机构投资者发行6亿欧元债券，期限四年，票面利率1.75%。投资者对这次发债反应积极，总申购金额9.3亿欧元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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