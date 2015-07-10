港报社评：中央转移A股风险，换时间拆弹--经济日报7月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
中央救市初见成绩，中港股市昨报复反弹，惟此仅因中央使出乾坤大挪移，以行政干预将风险由股市转移至国家队及其他金融领域。中央须设法拆弹并堵塞漏洞，才能真正解除危机。
在中央不断＂暴力＂加招救市下，内地股市昨终现＂大奇迹日＂，沪指终止泻并大涨5.76%，创近六年最大升市，并带动港股恒指反弹865点。中港股市止跌反弹，股民固然暂松一口气，但事实上，中央救市仅是拖字诀，引爆A股暴跌的根本问题仍远未解决。
此因今次内地股市暴挫，显因市场杠杆过高、投机炒作过度，造成极大泡沫风险，终乐极生悲引发股市急爆。惟中央在短时间内急推大量救市举措，虽令市场眼花缭乱，背后理念实万变不离其宗，就是使出乾坤大挪移，将股市风险转移至其他领域，以换取更多时间拆弹。
就如中央动员汇金公司、券商、国企等＂国家队＂入市只买不沽，甚至由人行提供无限资金供中证金公司扫货，只是将估值仍高昂的A股由股民手中承接过来，由国家队承担风险；又如银监会容许大股东抵押股票贷款延期、保监会促保险公司停向券商追孖展，则是将A股去杠杆痛苦，由股市转移至银行与保险体系。
中央此举虽能延缓眼前沉重沽压，但股市潜藏风险却远未消解。若A股市场仍续调整，那高位接货的＂国家队＂势面临投资亏损，削弱券商与国企等的财政稳健；银行与保险公司则可能因孖展客最终赖债不还，形成呆坏帐，如此恐对金融稳定构成冲击，代价极大。
故对中央而言，眼前挑战固是紧盯市况，确保救市措施精准到位，有效令股市续稳。惟更关键是要思考退市策略、设法拆弹，此须厘清各金融、经济领域有能力分担多少股市风险、中央会如何协助消化潜在损失、并研议可行的退场计划等，有秩序地逐步化解危机。
且同样重要的是要尽快查找问题，并堵塞监管漏洞。今次A股暴升暴跌，无论其底因是杠杆交易增长失控、期货市场乱象丛生，又或有其他纰漏惹内外资大鳄狙击，皆凸显内地金融监管存在明显缺失，终铸成大错。中央亡羊还须补牢，避免A股成尾大不掉的大黑洞。
中国股市发展仅20多年，乃是极年轻的市场，因经验不足引发动荡波折，实是必经之痛。关键是中央必须妥善善后，并从错误中汲取教训，堵塞漏洞、优化监管，才有望营造有利国家金融经济发展的健康慢牛。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同