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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 09:06 BJT

全球金市：现货金守在四个月低位之上，因希腊进展推高欧元

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，希望赶得及获得新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动。

该消息提振欧元兑美元上涨，意味着黄金等美元定价的资产对使用其他币种的买家更便宜。

投资者也将密切关注中国股市，中国监管层联合发力频出股市救市措施终见成效，多头周四发起全面反击，沪综指出现报复性反弹大涨近6%，创逾六年最大单日涨幅。

国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。不过IMF表示明年的增长前景依旧光明，尽管希腊债务危机和近期中国金融市场大幅波动。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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