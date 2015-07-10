港报社评：缺乏执政党，强化智库献策辅政--信报7月10日

昨日在特首梁振英出席立法会答问大会期间，主席曾钰成罕见地大动肝火，疾言厉色地对议员训斥：＂唔使大家教我规程问题，大家仲喺电视机前面表演唔够吗？＂对于曾钰成的雷霆一怒，各党各派各有不同解读，导火线可能跟建制派最近的＂表演＂有关，毕竟6月18日政改表决当天的＂甩辘＂情况记忆犹新，加上事后的WhatsApp群组对话外泄，主席被质疑主持会议不公，心中有气乃正常推测。

关于曾钰成的政治动向，近日屡见言之凿凿的传闻，多多少少牵涉下届特首选举工程，当中比较确定的是曾钰成自己亲口所说，明年不再参选立法会，主席一职自然是退位让贤。退下来之后，曾钰成表示继续为香港服务，打算筹组智库，研究政治课题，提供政策倡议，促进新思维以解决深层次矛盾。他强调筹组的智库不会进行选举工作，将担任一个倡导型的角色，欢迎有志参选行政长官或立法会的个人或政党向智库购买＂治港蓝图＂；智库必然会有鲜明理念和主张，吸引理念一致的＂客人＂，但不会为＂客人＂改变立场。

筹组智库似乎是一股新兴的潮流，继前特首、全国政协副主席董建华牵头设立＂团结香港基金＂之后，现已退出公民党的汤家骅亦组成＂民主思路＂，不排除日后将有升级版，智库变身政党积极参加议会选举。再加上曾钰成的部署，短期内就有三个由政坛重量级或前沿人物发起的智库，为香港前路出谋献策。

智库变身政党，不得不提叶刘淑仪，她早于2006年成立滙贤智库，吸纳大批社会精英，最终蜕变为新民党。担任党主席的叶刘淑仪，亦成功由高官转型为政客，晋身立法会和行政会议，更有迹象蓄势角逐下一届行政长官。

在外国，林林总总的智库充当一定程度的问政角色，例如美国传统基金会（Heritage Foundation），不但被视作美国保守派的重要智库，出版研究报告，发表政策评论，而且其成员有机会入阁担任政府高职，著名人物包括原是传统基金会＂杰出学者＂的赵小兰（Elaine L. Chao），她在小布殊年代获任命为联邦劳工部长，成为美国内阁首位亚裔女性，以及第一位华裔部长。在香港，智库能不能发挥左右大局的影响力？

考虑到香港的特殊政治环境，现行选举条例规定行政长官不容许是任何政党的成员，严格意义的＂执政党＂无法成形，智库也许有其发展空间。缺乏执政党的难处，拥有切身体会的董建华知之甚详，他在卸任特首多年之后慨叹，行政长官有需要隶属于立法会内的一个政党，香港没有执政党，就没有任何一方支持行政长官，施政举步维艰。如此说来，董建华的智库、汤家骅的智库以及曾钰成的智库，是不是有机会利用其另类身份，为孤家寡人似的行政长官献上＂治港蓝图＂？

智库的角色，进可攻，退可守，假设行政长官愿意成为其＂客人＂，采纳其政策主张，成功了固然皆大欢喜，即使不幸失败了，大可把部分责任推诿于＂智囊太窝囊＂，有助掌权者卸减一些管治危机甚或被迫下台的压力。况且香港的深入政策研究一向不足，高水平、具能量的智库绝不嫌多。

经历过政改方案被否决，普选计划落空，下届特首人选依然由1,200人选委会决定，香港何去何从乃摆在眼前的一大课题。政党的＂表演＂有目共睹了，高官的水准亦不敢恭维，施政方针往往不是被诟病为＂不知民间疾苦＂，就是被批评为＂头痛医头、脚痛医脚＂，若然由＂不离地＂的智库吸纳民间意见和专家建议，从旁辅政，情况会不会改观？即以曾钰成为例，这位纵横政坛几十年的元老级人物，既练达又有人脉，退下立法会主席一职之后毋须再顾及政治中立，大可畅所欲言提出施政良方，甚至培育政治人才。

总括而言，强化非再纯属＂斋talk＂的智库，作为有志或成功执政力量的一部分，无论出于政治现实还是策略需要，都不失为值得尝试的新路向。（完）

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