港报社评：的士业须自我提升，有破有立应对挑战--明报7月10日

的士业者声讨有手机应用程式（App）以私家车或客货车经营载客生意，要求当局严格执法，制止非法载客泛滥。Uber、GoGoVan等Apps运作，对的士营运确实带来影响，业界的反应完全正常和可以理解；不过，数码平台介入各行各业已经不可逆转，的士业也不能幸免，业界要求政府保障其利益之余，若不顺势求变，最终只会迎来更大挑战；另外，的士业服务水准每况愈下，市民怨声载道，Uber等受欢迎，一定程度是市民不满的士服务的反弹，因此，的士业若拒绝自强，业界前景也难以乐观。

以手机App提供载客服务，多年前在世界各地和本港周边地区已经出现，相对而言本港属于滞后。App载客服务，实际上挑战传统出租车，特别是的士业，在其他国家地区都是＂惹火尤物＂，备受传统产业抵制甚或诉诸法律行动，其中以法国的情况最夸张，当地的士业界对付Uber的示威，演变为暴力冲突，烧车掷石，更有Uber司机被揪出车外殴打等。其他国家地区的士业界反应不一，不过，认为这类服务冲击传统出租的士业，则是高度共识。

即使面对种种＂反抗＂，手机App载客服务仍然快速壮大，已经晋身新经济其中一环，个中表表者美国的Uber更已成为大企业，因此，显示环绕手机App载客服务而衍生的产业，逐渐成为实体经济一部分，对它一味排拒只是不愿面对现实，却无阻愈来愈多人的认同和使用；其实，这类服务对的士业的挑战，应以有危有机视之，的士业确实面对冲击，然而怎样与它共存，甚而引以为用，使传统出租的士业寻得生机，才是更积极的方向。

本港的士业界，近期曾经以慢驶声讨他们口中的＂白牌车＂，业界代表出席立法会公听会时，穿上黑衣表达不满，要求政府严打非法载客取酬等。App载客服务的营运，游走于法律边缘，不受特定规管，若发生意外，乘客也未必有足够的保障，即使如此，其他国家和地区未见取缔这类服务，在本港，运输署重申根据《道路交通条例》的规定，以私家车作出租或载客收取报酬，属于违法，当局将会执法云云。运输署的取态，当然不能排除会执法，不过，也反映当局没有特别针对App载客服务之意。事实上，业界连串声讨行动之后，市民对App载客服务不单未抗拒，反而有更多人认同之势。这说明的士业界未争取到市民支持打击＂白牌车＂。

以手机应用程式搭车，车资不会比的士便宜，而且往往要付出更多，但是App载客服务仍然很快就获得消费者认同，而且有一发不可收拾之势，原因很简单。设想一下，Uber在港招募司机，要求工作时穿着斯文得体，车厢内有饮用水，提供手机充电装置方便乘客等，并设立投诉及评分机制，变相监察司机的行为，司机为了获分配乘客，自然服务周到，以客为尊；而传统的士司机，市民有幸上车之后，还要赌运气司机会否绕路，或是全程看着一个口黑面黑的人驾车。这两种截然不同的服务，市民会拣选哪一个？毫无疑问是App载客服务。

的士业界表达不满之后，应该反思业界前景，是否维护着限额的士牌照制度，就可以千秋万世，永续久享？答案肯定不是。若的士业不肯自我提升，整顿队伍，提高服务水准，让市民认为乘搭的士的开支物有所值，则的士服务最终还是会被唾弃，由其他交通工具取代。因此，全面整治的士业，是业界首要检讨和推动的工作；另外，App载客服务并非什么深奥原理，不就是利用数码平台管理出租车服务而已，的士业不能故步自封，要与现代科技共舞，寻求大变身，蜕变为更有价值的产业。期望的士业界有破有立，回敬手机应用程式载客服务的挑战。（完）

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