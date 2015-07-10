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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 09:12 BJT

国际油市：油价在过去一周动荡交投后持稳，关注伊朗核谈判

近月布兰特原油合约 跌0.09美元报每桶58.52美元。

本周中国市场剧烈波动，自6月以来跌幅达到30%，政府被迫采取措施止跌。

分析师称，中国整体石油需求今年应强劲，尽管股市动荡，且经济增速放缓。

“今年石油需求增长与中国经济增速基本面状况关系不大，”咨询机构China Matters的Michal Meidan在一份报告中称。(完)

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(编译 许娜/李爽 审校 王丽鑫/孙茉莉)

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