港报社评：鼓励生多个，须政策配合--星岛日报7月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
曾经警惕市民＂四个断担挑＂的家庭计划指导会，最新的宣传片是鼓励市民不妨做好计画＂四人大合唱，甚至凑够数参加篮球赛＂。这个对子女数目态度的180度转变，反映本港社会生育率的变化和对人口老化的忧虑。要鼓励市民多生孩子，不能单靠宣传，还要在政策上多所配合。 四、五十年前，家计会推崇＂一个娇，两个妙＂，形容三个已经＂吃不消＂，四个更是＂断担挑＂，构成难以负荷的家庭重担。家计会又针对社会上重男轻女要追个男丁的想法，提出＂两个就够晒数＂，叫人＂无谓追＂，＂追得到，也未必好；追唔到，生坏肚。＂ 在人口爆炸的岁月，家计会提到家庭计画，重点是节育。今天社会却超额完成了＂两个够晒数＂的指标，甚至过犹不及，根据家计会的调查，已婚妇女平均生育子女人数，到2012年跌到1.24名。 都市化导致出生率下降，是世界各地普遍现象，尤其是今天本港社会中产化，男女教育程度高，妇女就业普遍，对培养下一代的要求，以及所花的心血和金钱，远比当年以草根阶层为主的社会为高为多。 现时楼价寸金尺土，要生多一、两个小孩，居住单位须由细转大，开支亦不菲。子女多了，要花更多精神、金钱和时间栽培。一些在职妻子往往觉得不易兼顾事业与家庭，愿意为了子女牺牲工作，家庭人口增加，开支增多，收入却少了，财政和精神压力都难免加重。这些都是增加生育的阻力。 值得留意的情况是，虽然生育率下降，希望生孩子或生多个孩子的妇女人数近年却上升，家计会调查显示，接近四成的妇女觉得孩子数目未达理想，估计其中一个原因是迟婚或者迟生育。 今天的年轻中产妇女多接受过大学教育，毕业后又在职场拼搏，结婚较迟，如果与丈夫希望婚后多享受几年二人世界，生孩子就更加晚，成为高龄产妇，一些人错过了受孕生育的最佳年龄，甚至要向家计会求助人工受孕，令计画生育在今天不再限于节育这么简单。 希望生孩子或生多个孩子的妇女多了，却要面对客观条件的诸多掣肘。这需要政府和雇主的配合。今天政府大增子女免税额，第一至第九名子女一视同仁，展示了在财政上鼓励生育的态度。 不过，单凭金钱利诱，不足以奏效。新加坡甚至出动现金津贴和比香港长的产假，生育率却无大起色。在香港，生儿育女面对的，不止是钱的问题，还有时间问题、照顾问题。社会需要更多半天兼职、弹性上班时间和家中作业的机会，方便中产妇女兼顾事业和家庭。政府更需有长远和连贯的政策，在开发土地提供居住、教育和医疗设施方面，以及开拓新产业促进就业，让年轻夫妇看到下一代的出路，才会愿意＂生多几个＂。（完）
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同