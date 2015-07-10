港报社评：鼓励生多个，须政策配合--星岛日报7月10日

曾经警惕市民＂四个断担挑＂的家庭计划指导会，最新的宣传片是鼓励市民不妨做好计画＂四人大合唱，甚至凑够数参加篮球赛＂。这个对子女数目态度的180度转变，反映本港社会生育率的变化和对人口老化的忧虑。要鼓励市民多生孩子，不能单靠宣传，还要在政策上多所配合。 四、五十年前，家计会推崇＂一个娇，两个妙＂，形容三个已经＂吃不消＂，四个更是＂断担挑＂，构成难以负荷的家庭重担。家计会又针对社会上重男轻女要追个男丁的想法，提出＂两个就够晒数＂，叫人＂无谓追＂，＂追得到，也未必好；追唔到，生坏肚。＂ 在人口爆炸的岁月，家计会提到家庭计画，重点是节育。今天社会却超额完成了＂两个够晒数＂的指标，甚至过犹不及，根据家计会的调查，已婚妇女平均生育子女人数，到2012年跌到1.24名。 都市化导致出生率下降，是世界各地普遍现象，尤其是今天本港社会中产化，男女教育程度高，妇女就业普遍，对培养下一代的要求，以及所花的心血和金钱，远比当年以草根阶层为主的社会为高为多。 现时楼价寸金尺土，要生多一、两个小孩，居住单位须由细转大，开支亦不菲。子女多了，要花更多精神、金钱和时间栽培。一些在职妻子往往觉得不易兼顾事业与家庭，愿意为了子女牺牲工作，家庭人口增加，开支增多，收入却少了，财政和精神压力都难免加重。这些都是增加生育的阻力。 值得留意的情况是，虽然生育率下降，希望生孩子或生多个孩子的妇女人数近年却上升，家计会调查显示，接近四成的妇女觉得孩子数目未达理想，估计其中一个原因是迟婚或者迟生育。 今天的年轻中产妇女多接受过大学教育，毕业后又在职场拼搏，结婚较迟，如果与丈夫希望婚后多享受几年二人世界，生孩子就更加晚，成为高龄产妇，一些人错过了受孕生育的最佳年龄，甚至要向家计会求助人工受孕，令计画生育在今天不再限于节育这么简单。 希望生孩子或生多个孩子的妇女多了，却要面对客观条件的诸多掣肘。这需要政府和雇主的配合。今天政府大增子女免税额，第一至第九名子女一视同仁，展示了在财政上鼓励生育的态度。 不过，单凭金钱利诱，不足以奏效。新加坡甚至出动现金津贴和比香港长的产假，生育率却无大起色。在香港，生儿育女面对的，不止是钱的问题，还有时间问题、照顾问题。社会需要更多半天兼职、弹性上班时间和家中作业的机会，方便中产妇女兼顾事业和家庭。政府更需有长远和连贯的政策，在开发土地提供居住、教育和医疗设施方面，以及开拓新产业促进就业，让年轻夫妇看到下一代的出路，才会愿意＂生多几个＂。（完）