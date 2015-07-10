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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 09:51 BJT

基金产业：7月8日当周美国股票基金净流入141亿美元，为年内最高--理柏

路透纽约7月9日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，7月8日当周美国股票基金净流入资金141亿美元，为去年12月中旬以来最大。

这是三周来首次出现净流入。126亿美元流向侧重于投资美股的基金，占资金净流入的多数；侧重于外国股票的基金吸引了16亿美元，扭转了前周流出11亿美元的局面。

上市交易基金(ETF)投资者向SPDR S&P 500 ETF Trust 投入近67亿美元，为今年以来投入额最高的一周，在过去三年里也位列第五。据理柏数据，金融服务业ETF创下七年来流入额最高的一周。

“我认为是逢低吸纳推高了金融服务业ETF，本周跌了2-5%，肯定不是追高买盘，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj称。

应税债券基金吸纳了31亿美元，前周为流出46亿美元；侧重美国公债的基金吸引了12亿美元，创下4月中以来最大流入额。

据理柏数据，最新一周美国货币基金有122亿美元资金净流入，为5月中以来最高。

在美国以外，中国股票基金的资金净流出为1.71亿美元，为2014年4月以来最高净流出，因中国股市自6月中以来大跌30%。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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