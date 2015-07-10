全球金融：金砖国家应急储备敲定操作细节，各国已核准即将生效

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月10日 - 中国央行周五称，金砖国家央行近日共同签署《金砖国家应急储备安排中央银行间协议》，规定了操作的技术细节。同时《金砖国家应急储备安排条约》已顺利完成金砖各国国内核准程序，并将生效。
金砖国家应急储备安排是通过多边货币互换联合应对金砖国家实际或潜在的短期国际收支压力的集体承诺。初始规模1000亿美元，其中中国承诺出资410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各180亿美元，南非50亿美元。
中国央行新闻稿称，上述协议是在7日举行的金砖国家财长和央行行长会议上签署的。金砖国家应急储备安排为金砖各国提供了多边金融支持。是金砖国家金融合作的重要一步，也对全球金融安全网做出了积极贡献。
本次金砖国家财长和央行行长会议主要讨论了当前全球及金砖国家经济金融形势、金砖国家共同关心的G20议题、金砖国家应急储备安排和金砖国家开发银行等问题。中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟出席了会议。
2014年7月15日，金砖国家代表在五国领导人见证下，在巴西福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》。应急储备安排将补充和强化由国际货币基金组织、区域金融安排、中央银行间双边货币互换协议及各国自有的国际储备构成的全球金融安全网。（完） (发稿 王蕾；审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同