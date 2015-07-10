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货币新闻 | 2015年 7月 10日 星期五 09:30 BJT

芝加哥期市：大豆期货微跌，USDA报告料下调大豆产量预估

美国农业部周五将公布月度供需报告，料将调降对玉米和大豆的产量预估。

美国农业部料还将调降对国内玉米和大豆库存的预估。

全球主要小麦进口国--埃及绕过美国供应，周三从俄罗斯和乌克兰购买小麦，因为美国小麦离岸价比黑海小麦每吨高约50美元。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 575.25 -2.75 -0.48% -0.39% 536.77 59

CBOT玉米 438.00 -1.00 -0.23% +0.86% 395.07 81

CBOT大豆 1012.75 -3.00 -0.30% +2.48% 958.28 62

CBOT稻米 $11.05 $0.00 +0.00% +0.36% $10.30 82

美国原油 $52.80 $0.02 +0.04% +2.23% $58.42 28

汇率

欧元/美元 $1.106 $0.003 +0.24% -0.11%

美元/澳元 0.746 0.002 +0.30% +0.50%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/李爽 审校 许娜/孙茉莉)

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