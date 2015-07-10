《全球重要经济事件一览表》--7月10日-7月17日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月10日(五)
纽约--美国财政部长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话。(1200)
伦敦--英国央行的费希尔在文化与行为峰会中发表演讲。
巴黎--欧洲央行执委科尔在经济分析组织Associates in Finance的早餐会中发表讲话(0630)。
克里夫兰--美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部(City Club of Cleveland)发表讲话。(1600)
美国VICTOR-波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在洛矶山经济年度峰会中发表演说(1535)。
7月11日(六)
布鲁塞尔--欧元区各国财长计划召开欧元集团紧急会议，讨论希腊提出的方案。
7月12日(日)
雅典--欧盟领袖给希腊设定的达成债务协议的最后期限。
布鲁塞尔--欧盟所有成员国将举行一场紧急峰会，讨论如何遏制希腊金融崩溃的影响。
7月13日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
7月14日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在Resolution基金会就“经受风暴：英国货币政策的最近、现在与未来”主题发表演讲(1700)。
东京--日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)。
7月15日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述(1400)。
美国堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况与货币政策发表讲话(0015)。
美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。
美国梅萨--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)。
美国菲尼克斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在当地一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)。
渥太华--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
7月16日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证。(1400)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会。(1145)
7月17日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同