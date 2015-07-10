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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 09:36 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月10日-7月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。     
 日期   时间   国家   规模     发行细节
 7/10          意大            标售国库券
               利              
 7/13   1350   法国            标售国库券(BTF)
 7/13          德国   20亿欧   标售国库券
                      元       
 7/13          意大            标售中长期公债
               利              
 7/14          日本            标售12个月期贴现国库券
 7/14          日本            加强流动性标售
 7/14          西班            标售六个月和12个月期国库券
               牙              
 7/15          德国   50亿欧   标售10年期联邦债券
                      元       
 7/15          英国            标售2026年3月到期的通膨保值
                               公债
 7/16          法国            标售BTAN/指数关联债券
 7/16          日本            标售三个月期贴现国库券
 7/16          西班            标售公债
               牙              
 7/16          日本            标售五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 许娜)

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