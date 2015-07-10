中国票据市场：转贴利率震荡，套利利差缩窄限制机构交易热情

路透上海7月10日 - 中国票据市场本周震荡，足月国股(国有和股份制银行承兑的六个月票据)票据转贴现价格在3.35%-3.60%区间有成交，但趋势性方向暂不明。交易员称，IPO暂停后本周资金面压力减缓，流动性整体偏松，但大行票据逆回购利率未明显下行；转贴利率经过前期下降后，套利利差空间有限，使机构交易动力不足。

他们并称，7月初新开足月票据期限将跨年，银行开票动力不足，票据承兑量料有所缩减；而股市等其他金融市场剧烈波动，亦使票据价格受外围影响更加复杂。不过若未来流动性进一步宽松、回购利率续下行，票据利率或有走低空间。

华南一银行交易员表示，本周票据市场上大行通过回购实际出资有限，使前期下行较快的票据价格承压，“国股足月票转贴利率上到3.45%-3.50%的位置，僵持，不上不下”。

上海一银行交易员亦称，大行票据逆回购的价格和规模不及预期，机构的交易动力不足，“目前票据回购资金价格不低，票据资产价格也没有很高，不见得套得出价差；不像以前锁定大行资金价格做利差的模式，现在各家票据业务有多少额度就做多少吧。”

他并称，足月国股票据转贴今日有成交在3.35%左右，周中则一度高至3.60%；对于票据价格走势，各行判断分化较大，“以票据直贴为例，大行出价高到4.40%，有城商报价才3.50%，差异很大，也说明大家判断不太一致吧，这周走势很迷茫啊”。

华东一股份制银行银行交易员提到，一年期电票买断最新成交价格在3.8%左右，与上周五基本持平。她认为，如果资金面能继续保持宽松，回购利率水平进一步下降，票据利率应该还有下行空间。

中国央行公开市场本周继续通过逆回购投放短期流动性，操作主要对冲到期资金。尽管股市暴跌引发流动性危机，但银行间资金面风平浪静，央行因此未在公开市场加码操作；预计政策宽松基调有望延续，为稳定市场预期，逆回购滚动操作应为大概率事件。

中国银行间资金市场周五早盘维持稳势，主要回购利率亦变化不大。不过有交易员透露，今日隔夜供给略感收缩，且部分股份制银行出资热情减弱，期限和机构结构上稍显分化。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价