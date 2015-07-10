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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 10:16 BJT

香港热股：康宏金融获台湾富邦金控蔡氏家族入股近三成股权，复牌股价大涨

路透香港7月10日 - 香港理财及资管公司--康宏金融控股有限公司 获台湾富邦金控 副董事长蔡明兴家族斥资近17.5亿港元入股近三成股权，并将成为单一最大股东，康宏金融周五复牌股价一度暴涨48%。

康宏金融股份自本周一午盘暂停交易，公司发出声明称，将按每股0.53港元向蔡明兴家族发行32.94亿股新股，相当于经扩大后已发行股本约29.85%，配售价较公司停牌前最后报价0.73港元折让27.4%。

由于蔡氏家族持股将低于三成，因此认购事项不会触发蔡氏家族须向公司提出全面收购要约的责任。

康宏金融今天复牌后，早盘股价最高曾升48%至1.08港元，及后升幅略为收窄，香港时间10:02升32.88%，报0.97港元。

公司表示，拟将配售所得资金用于为非上市资产之可能战略投资提供资金、用作设立新基金之种子资本投资以及放业务的额外资金。

康宏金融表示，凭藉蔡氏家族的业务网络，将可为公司的资产管理及自营投资业务获得大量投资机会。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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