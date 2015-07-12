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亚洲 | 2015年 7月 13日 星期一 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--7月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
    7月13日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                     5月修正值       --       -2.2%
             产能利用指数(较前月)                      5月        --       -0.4%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          6月    盈余510    赤字824
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   6月        --        持平

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                6月      -0.2%       持平
                               (较上年同期)                     -2.4%      -2.3%
    
    7月10日(五)
    0130 澳洲自住房屋融资                              5月      -6.1%      -3.5%
             投资房屋融资                                       -3.2%        --       
    0500 日本消费者信心指数                            6月       41.7        --
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 6月      -0.2%        --
                              (较上年同期)                      -0.5%        --
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            5月          3        --
    0645 法国工业生产(较前月)                          5月      +0.4%      +0.4%
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  5月      +0.9%      +0.3%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +3.0%      +1.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              5月   逆差15.7   逆差25.5
              全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差80   逆差97.0 
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                      6月   减少0.64   减少1.00
               失业率                                            6.8%       6.9%
               全职就业人数(万人)                            增加6.48        --  
               兼职就业人数(万人)                            减少7.12        --  
               就业参与率                                        65.8        --  
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                      5月    +0.8%      +0.3%
             趸售销售(较前月)                                   +0.3%      +0.6%   (完)

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