主要国家经济指标预测--7月13日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 5月修正值 -- -2.2% 产能利用指数(较前月) 5月 -- -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余510 赤字824 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 -- 持平 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月9日(四) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -0.2% 持平 (较上年同期) -2.4% -2.3% 7月10日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 5月 -6.1% -3.5% 投资房屋融资 -3.2% -- 0500 日本消费者信心指数 6月 41.7 -- 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 6月 -0.2% -- (较上年同期) -0.5% -- 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 3 -- 0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.4% +0.4% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 5月 +0.9% +0.3% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +3.0% +1.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差15.7 逆差25.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差80 逆差97.0 1230 加拿大就业人口变动(万人) 6月 减少0.64 减少1.00 失业率 6.8% 6.9% 全职就业人数(万人) 增加6.48 -- 兼职就业人数(万人) 减少7.12 -- 就业参与率 65.8 -- 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.8% +0.3% 趸售销售(较前月) +0.3% +0.6% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。