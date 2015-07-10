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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 10:27 BJT

《香港重要政经日程》--7月10日-7月15日

================== 今日重要政经消息=================

7月10日（周五）

--11:00 中渝置地 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月13日（周一）

14:30 中国中药 在中国举行股东特别大会。

7月14日（周二）

-- 港灯电力 公布中期业绩。

-- 林麦集团 公布年度业绩。

*7月15日（周三）

--10:00 融创中国 在中国举行股东特别大会。

--14:30 绿城中国 在中国举行股东特别大会。

--15:00 中青基业 股东周年大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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