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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 10:52 BJT

日本股市：早盘因中国股市上涨走高，但迅销股价大跌遏制大盘涨势

0212GMT，中国沪综指 与沪深300指数 双双劲升逾5%。

交易商称，日本投资者将持续关注中国股市动向，不过中国政府出台措施止住股市大跌，令他们暂时放心。

近期下跌后，日本股票估值比较有吸引力，因而吸引到散户和退休基金的买盘。

权重股迅销 重挫6.0%，为成交量第二大个股。该公司周四发布的6-8月国内业务展望疲弱，令分析师对该股看法冷淡。

出口股上扬，本田汽车 和日产汽车 均走高1.0%。

金融股亦受青睐。三菱UFJ金融集团 扬升1.8%，瑞穗金融集团 涨0.9%。

JPX-日经400指数 上升1.3%报14,461.25。(完)

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