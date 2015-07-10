《路透晚报》--7月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国证券：公安部将打击证券期货领域违法活动，查处内幕交易恶意卖空等

中国公安部周四表示，将部署依法打击证券期货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处。

--银行观点：中国今年GDP增速前低后稳料约7.1%，政策操作定向为主--交行

中国交通银行金融研究中心最新预测，今年中国经济增速前低后稳，全年GDP(国内生产总值)增速在7.1%左右，下半年经济有望企稳但下行压力依然较大；预计货币政策保持稳健偏松，政策操作将从之前的普调为主、定向为辅，转变为定向为主、普调为辅。

【金融】

--中国黄金：“黄金沪港通”正式通车，香港投资者可直接投资内地黄金--新华

据新华社周五报导，中国上海黄金交易所与香港金银业贸易场宣布正式开通“黄金沪港通”。内地和香港两大主要黄金市场将启动互联互通，香港投资者将能直接参与内地黄金交易。

--企业并购：中国中信集团与伦交所洽谈收购罗素投资--消息

据多位知情人士透露，中国中信集团有限公司正在与伦敦证券交易所集团洽谈收购罗素投资(Russell Investments)，估计成交价在18亿美元左右。

【证券/行业】

--《综述》A股连两日现千股涨停盛况，投资者惊魂未定股市难言反转

继周四多头绝地大力反击后，中国A股市场周五继续报复性反弹，连两日千股涨停盛况令投资者重现欢颜。不过投资者亦不能太过乐观，短期内股指料将进入震荡期，大盘反转的条件并不具备。

--中国股市：沪综指收升4.5%继续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势

中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。分析师表示，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌-现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。

--香港个股：银河证券看好中国股市，向中证金申请千亿额度用于自营增持

中国大型券商银河证券董事长陈有安近日表示，A股长期上涨趋势不变，中国资本市场未来向好。银河证券已向中国证券金融股份有限公司申请1,000亿元人民币信用额度用于自营增持股票，最终以中证金公司审核额度为准。

--中港个股：招商银行获招商局集团斥资近2.5亿元人民币增持A股

据香港联交所资料披露，大型央企招商局集团本周一（6日）率先增持旗下A股公司股份，集团在场内买入1,343万股招商银行A股，涉资约2.49亿元人民币。

--中港个股：海通证券上半年业绩预增约2.5倍，股市成交大增推升获利

中国大型券商--海通证券周四发布公告称，预计上半年公司净利同比增长244-254%，主因上半年资本市场发展良好，以及股票和基金交易量市场份额提升。

--中国期市：中信期货席位昨劲减3万多手多单，媒体称神秘资金一日游

中国金融期货交易所数据显示，在周四国内三大期指全线涨停之时，中信期货席位上当天减少3万多手沪深300期指主力7月合约 CIFN5 的多单，而周三该席位新增该合约多单逾3万手。国内媒体报导称，3万手多单“一日游”获利数十亿元人民币，而且资金来源较为神秘。

--中国证券：沪深证交所两融余额周四净减180.2亿元，降至约1.44万亿元

在上周末中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元人民币，余额约1.44万亿元。

--中国保险：险资股市波动期间净买逾1,100亿元，会加大投资--保监会

上海证券报周五报导称，中国保险监督管理委员会信息显示，保险机构在截至周三的股市剧烈回调期间合计净买入超过1,100亿元人民币，未来随着市场风险释放，保险业加大投资力度。

--汽车产业：中国6月汽车销售同比下滑2.3%--中汽协

中国汽车工业协会(CAAM)周五公布，6月全国汽车销量同比下降2.3%，至180万辆。5月汽车销售同比下降0.4%，4月则为下降0.5%。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率上行，股市连续暴涨风险偏好迅速回升

中国银行间债市现券收益率周五早盘明显上行，长端领涨，国开10年活跃券收益率一度走高近10个基点(bp)，随后升幅略收敛，IRS(利率互换)则相对稳定；股市在此前暴跌后连续第二日出现报复性反弹，市场风险偏好迅速回升，令债市承压走弱。

--中国货币市场：总体稳势未改结构略有分化，关注中证金后续融资影响

中国银行间资金市场周五早盘维持稳势，主要回购利率亦变化不大。不过有交易员透露，今日隔夜供给略感收缩，且部分股份制银行出资热情减弱，期限和机构结构上稍显分化。

--中国票据市场：转贴利率震荡，套利利差缩窄限制机构交易热情

中国票据市场本周震荡，足月国股(国有和股份制银行承兑的六个月票据)票据转贴现价格在3.35%-3.60%区间有成交，但趋势性方向暂不明。交易员称，IPO暂停后本周资金面压力减缓，流动性整体偏松，但大行票据逆回购利率未明显下行；转贴利率经过前期下降后，套利利差空间有限，使机构交易动力不足。

--新债招标：中国青海四期一般地方债利率继续落于下限--业内人士

业内人士周五透露，中国青海省上午招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.84%、3.13%、3.46%和3.47%，对应投标倍数为2.71倍、2.26倍、2.12倍和2.03倍。

--新债招标：中国宁波市四期一般地方债利率均落于下限--业内人士

业内人士周五透露，中国宁波市下午招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.84%、3.13%、3.46%和3.47%。下午招标的四期专项地方债，中标利率继续落在投标区间下限。三至10年品种结果依次为2.84%、3.13%、3.46%和3.47%。

【外汇】

--《人民币综述》中国股殇漾波离岸CNH，但离岸人民币债券发行无忧

虽然周四开始，暴跌的中国股市止伤回稳，避险情绪有所缓解，但离岸的各类人民币资产抛压仍不小，离岸CNH较周初仍有一定跌幅，当然由于境内人民币汇率稳如泰山，境外虽有意走贬但因套利盘杀入的市场自发调节机制，离岸CNH难现脱离境内引力的单边跌势。

--中国汇市：人民币早盘随中间价持稳，中港股市续涨助汇市回归平稳