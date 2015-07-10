美国个股：又有两家在美上市中资科技公司获CEO私有化要约

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
自中国总理李克强鼓励中国企业回归，以推动企业在国内上市以来，已有多家中资科技公司收到了在美国退市及私有化要约。
多家中资科技公司的高管押注在国内上市估值会更高，还有一些高管希望，政府正式禁止外资控股国内科技企业后，此举可规避由此带来的法律问题。
雷军和李学凌对每单位欢聚时代ADS出价68.50美元，较该股周三收盘价溢价17.4%。据汤森路透的数据显示，截止3月31日，欢聚时代发行在外的ADS共有5,380万单位。
对当当网的出价较该周三收盘溢价20%。李国庆和俞渝已持有该公司约35.9%的股权，并掌握公司83.5%的投票权。
当当网的ADS周四在纽约证交所最高上涨9.7%至7.14美元，欢聚时代在Nasdaq最多上涨6.9%至62.35美元。
两家公司均表示，将成立特别委员会来评估私有化要约。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 徐文焰)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同