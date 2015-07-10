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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 11:21 BJT

美国个股：又有两家在美上市中资科技公司获CEO私有化要约

自中国总理李克强鼓励中国企业回归，以推动企业在国内上市以来，已有多家中资科技公司收到了在美国退市及私有化要约。

多家中资科技公司的高管押注在国内上市估值会更高，还有一些高管希望，政府正式禁止外资控股国内科技企业后，此举可规避由此带来的法律问题。

雷军和李学凌对每单位欢聚时代ADS出价68.50美元，较该股周三收盘价溢价17.4%。据汤森路透的数据显示，截止3月31日，欢聚时代发行在外的ADS共有5,380万单位。

对当当网的出价较该周三收盘溢价20%。李国庆和俞渝已持有该公司约35.9%的股权，并掌握公司83.5%的投票权。

当当网的ADS周四在纽约证交所最高上涨9.7%至7.14美元，欢聚时代在Nasdaq最多上涨6.9%至62.35美元。

两家公司均表示，将成立特别委员会来评估私有化要约。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 徐文焰)

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