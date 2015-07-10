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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 11:03 BJT

《汇市简讯》美元指数受欧元上涨拖累，但多头格局确立

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* 美元指数在亚洲时段高开0.2%，但随后回吐涨幅转跌，因希腊改革提案推高欧元

* 标普E-mini股指期货升1%，上海沪综指涨5.7%，日股日经指数低开高走，现涨0.4%

* 五、10和20日移动均线上移，波林格区间扩大

* 多头格局确立，上看5月趋势高位97.77

* 10日移动均值96.11和稍早高位96.39分别为首道支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/ryj25w

(完)

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