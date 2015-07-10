版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 11:18 BJT

《汇市简讯》澳元走高，受益于希腊协议憧憬及中国股市上涨

0304GMT

* 澳元/美元开盘报0.7445，亚洲时段交投于0.7447-96，现报0.7490

* 希腊提交的改革方案似乎会被三方国际贷款人接受

* 风险买盘推动澳元/美元升至0.7496，之后在此价位遭遇卖盘

* 澳元/日圆强劲上扬1.1%，但出口商的美元/日圆卖盘遏制涨势

* 中国股市亦走高，沪深300期指触及涨停板 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐