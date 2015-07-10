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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 11:52 BJT

路透基点：烨联钢铁3,000万美元三年期循环信贷启动--TRLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼
簿记行第一商业银行为烨联钢铁股份有限公司启动3,000万美元三年期循
环信贷。
    
    烨联子公司Publiczone为借款方，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIB
OR)加码210个基点。台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和L
IBOR利差超过35个基点的部分，将由借款方负担。
    
    受邀银行将分三等：
    承贷1,000万美元及以上可获得前端费25个基点及牵头行兼簿记行头
衔；
    承贷600-990万美元可获得前端费15个基点及参贷行头衔；
    承贷300-590万美元可获前端费7个基点及参贷行头衔。
    
    贷款包含25个基点承诺费。回复截止日期为8月14日。
    
    母公司及其执行长林义守提供担保。
    
    贷款将用于运营资本。(完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

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