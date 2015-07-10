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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 12:00 BJT

澳新汇市：澳新货币续涨，因希腊拿出新提案及中国股市持续反弹

“我们在本周初遭遇了大量负面消息，澳元一度跌破0.74美元，但现在我们正看到积极一面--因此澳元回升至0.75美元附近也不足为奇，”澳洲国民银行的全球外汇策略联席主管Ray Attrill说。

随着新一轮政府救市措施遏制住了恐慌性抛售，中国股市周五连续第二日大幅反弹。

据希腊政府知情人士称，政府将在周五要求议会批准对“先行措施”文本进行协商。先行措施有望成为与债权人达成改革换现金协议的基础。

新西兰元 小涨0.2%至盘中高点0.6772美元，因全球股市反弹令避险情绪缓解，并使新西兰元进一步脱离周二触及的五年低点0.6620美元。

新西兰元兑美元周线有望收高1%，而之前11周连续下跌。新西兰经济增长放缓促使该国在上月降息，这令新西兰元受到打击。

市场人士认为，新西兰元短期内可能升向0.7000美元。技术阻力位在0.6870-0.6890美元附近。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 王兴亚/徐文焰)

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