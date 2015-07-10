中国货币市场：总体稳势未改结构略有分化，关注中证金后续融资影响

路透北京7月10日 - 中国银行间资金市场周五早盘维持稳势，主要回购利率亦变化不大。不过有交易员透露，今日隔夜供给略感收缩，且部分股份制银行出资热情减弱，期限和机构结构上稍显分化。
他们猜测，近日中证金开始发债，在上日发行800亿元人民币短融的基础上，更大规模次级债等工具将纷至沓来，不排除上述机构是为参与上述债券发行而收缩场内出资的可能，需要关注后续影响。
上海一银行交易员称，“回购利率基本没什么特别大的变动，央行这两周都有续做逆回购，所以我觉得短期流动性不会有大的变化。”
另外，随着股票市场融资余额的不断减少，释放的流动性也有利银行间市场；加之央行维稳意图仍在，机构对短期内资金面预期较为稳定。
中国证券金融股份公司数据显示，截至周三(8日)融资余额为1.44万亿元，较上月末的2.04万亿元减约6,000亿。
上海一券商交易员则指出，虽然市场整体仍较平稳，但从期限上看，今日借入隔夜难度略有增加，且感觉股份制银行出资意愿减弱，不排除可能是想参与中证金大规模非公开发债有关。
在央行表态以多种方式协助中证金公司获得充足流动性后，消息人士周四透露，已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。
另有大型银行交易员透露，除了上述短期融资券，中证金还将以次级债等方式继续在银行间市场融资，规模预计超过所发短融。
中国金融监管层周四齐发力，目标一致指向证券公司的流动性问题。市场人士普遍确认，此前一度紧张的券商流动性困难已经解除。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.1940 1.1843 +0.97
七天 2.5005 2.5223 -2.18
14天 2.8480 2.9042 -5.62
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.1550 0.3850 +77.00
七天 1.6800 1.2000 +48.00
14天 2.1500 2.1000 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3800 1.3200 +6.00
七天 2.5800 2.5700 +1.00
14天 2.8200 2.9000 -8.00
Shibor
其中:隔夜 1.2100 1.1980 +1.20
七天 2.5750 2.5780 -0.30
三个月 3.1770 3.1820 -0.50
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 侯向明; 审校 李宏薇/杨淑祯)