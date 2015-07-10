中国货币市场：总体稳势未改结构略有分化，关注中证金后续融资影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至一周最低

路透新加坡5月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至每吨64.95美元 ，为5月4日以来最低，因欧洲地区库存高企抵消了东方的强劲需求。 欧洲将其大部分过剩石脑油运往亚洲。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月11日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存升至36.7万吨，为3 月23日以来最高。 石脑油现货需求保持坚挺。 台塑石化以成本加运费价(C&F)每吨升水2-3美元的价格，购入约10万 吨6月下半月到岸麦寮的石脑油。 贸易商称台塑还没有决定何时关闭其三座原油加工装置中的一个，以 进行维修。该公司还需要履行汽油、柴油和其它成品油的6月出售合同。 中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 韩国的韩华以C&F价每吨较日本报价升水约6美元的价格，又购入5万 吨石蜡含量70%的6月下半月石脑油。 ARA地区汽油库存下降近8%至102.1万吨，创下3月30日以来最低周度 水平。