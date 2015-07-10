中国债市动态：现券收益率上行，股市连续暴涨风险偏好迅速回升

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月10日 - 中国银行间债市现券收益率周五早盘明显上行，长端领涨，国开10年活跃券收益率一度走高近10个基点(bp)，随后升幅略收敛，IRS(利率互换)则相对稳定；股市在此前暴跌后连续第二日出现报复性反弹，市场风险偏好迅速回升，令债市承压走弱。
交易员并指出，本周债市随股市动荡也大起大落，市场情绪从周初的亢奋逐步趋向谨慎，预计短期内走势还将受股市牵制，仍呈随机性波动，但波幅或将会有所收敛。
“(国开活跃券)150210(收益率)从3.78%到4.03%，这周像坐了火箭一样，”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员谈到，一方面股市短线快速走强令避险情绪降温；另一方面，为救市近日中证金公司多方筹资，其中在银行间市场融资的规模预计也较大，对债市资金也有分流作用，并压制市场情绪。
上海一券商交易员亦称，“本来以为股市不好，钱都回债市了，没想到救市还要从债市拿钱出来。”
数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月。
中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。但股指短期大幅波动仍预示投资者情绪波动较大，后市关注沪综指半年线和4,000点整数关口争夺的情况。
一级市场方面，财政部上午招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.40%，明显高于二级估值水平；该债边际中标利率为2.46%，投标倍数1.48倍。
华中一银行交易员指出，一年国债定位较高市场情绪是原因之一，另外目前该期限国债二级收益率水平偏低，吸引力有限亦是重要因素。
“配置的肯定不考虑，交易的觉得短端的无利可图，早上问了几家机构，都说不感兴趣，现在是鸡肋啊，”他表示。
临近早盘尾段，现券收益率略有回稳，剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9850%/3.9650%，上日尾盘为3.93%/3.9150%；剩余期限近10年的国债150005券 最新报价在3.5250%/3.45%，上日尾盘为3.4650%/3.44%。
国债期货早盘亦震荡调整，其中国债期货五年期主力合约TF1509 收报96.900元，较上日结算价跌0.23%；10年期T1509 最新报95.820元，较上日结算价跌0.41%。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同