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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 11:52 BJT

中国债市动态：现券收益率上行，股市连续暴涨风险偏好迅速回升

路透上海7月10日 - 中国银行间债市现券收益率周五早盘明显上行，长端领涨，国开10年活跃券收益率一度走高近10个基点(bp)，随后升幅略收敛，IRS(利率互换)则相对稳定；股市在此前暴跌后连续第二日出现报复性反弹，市场风险偏好迅速回升，令债市承压走弱。

交易员并指出，本周债市随股市动荡也大起大落，市场情绪从周初的亢奋逐步趋向谨慎，预计短期内走势还将受股市牵制，仍呈随机性波动，但波幅或将会有所收敛。

“(国开活跃券)150210(收益率)从3.78%到4.03%，这周像坐了火箭一样，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员谈到，一方面股市短线快速走强令避险情绪降温；另一方面，为救市近日中证金公司多方筹资，其中在银行间市场融资的规模预计也较大，对债市资金也有分流作用，并压制市场情绪。

上海一券商交易员亦称，“本来以为股市不好，钱都回债市了，没想到救市还要从债市拿钱出来。”

数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月。

中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。但股指短期大幅波动仍预示投资者情绪波动较大，后市关注沪综指半年线和4,000点整数关口争夺的情况。

一级市场方面，财政部上午招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.40%，明显高于二级估值水平；该债边际中标利率为2.46%，投标倍数1.48倍。

华中一银行交易员指出，一年国债定位较高市场情绪是原因之一，另外目前该期限国债二级收益率水平偏低，吸引力有限亦是重要因素。

“配置的肯定不考虑，交易的觉得短端的无利可图，早上问了几家机构，都说不感兴趣，现在是鸡肋啊，”他表示。

临近早盘尾段，现券收益率略有回稳，剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.9850%/3.9650%，上日尾盘为3.93%/3.9150%；剩余期限近10年的国债150005券 最新报价在3.5250%/3.45%，上日尾盘为3.4650%/3.44%。

国债期货早盘亦震荡调整，其中国债期货五年期主力合约TF1509 收报96.900元，较上日结算价跌0.23%；10年期T1509 最新报95.820元，较上日结算价跌0.41%。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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