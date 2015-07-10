中国汇市：人民币早盘随中间价持稳，中港股市续涨助汇市回归平稳

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期 周五早盘接近持平，与中间价一致。交易员称，中港股市持续强势反弹令市场恐慌情绪消散，人民币在岸与离岸市场双双回归稳定，境内外长端美元掉期升水亦出现回落。
他们并表示，随着中港股市接连反弹，系统性风险已经排除，汇市情绪随之回复平稳。离岸人民币虽仍弱于在岸，但与境内价差已从此前最高两百个点子左右明显收窄至不足一百个点子，汇价走势基本上也已稳住。
“即期主要是上有央妈在管控，下面购汇也不断，基本上在一个区间内波动。”一中资行交易员表示。
他并指出，目前其所在银行结汇量比往常减少较多，因为受此前股市深度回调与希腊危机影响，有一些个人的购汇盘留着美元头寸以避险，但随着恐慌情绪排解，结售汇情况也已平稳下来。
另一中资大行交易员亦表示，此前香港的对冲基金出于避险需求买入美元，但目前离岸人民币贬值预期比之前缓解很多，主要还是看中港股市表现，“现在国外都盯着股市。”
中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。香港恒生指数 早盘涨幅达到2%.
北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.209元，上日收报6.2088元。今日人民币兑美元中间价 为6.1153元，上日中间价为6.1151元。
北京时间11:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2149/6.2166元，上一交易日尾盘报6.2167元。
全球汇市方面，欧元周五早盘走坚，同时避险货币日圆下跌，因有迹象显示，希腊争取获得新资金的努力取得一些进展。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2635/6.2685，上日尾盘为6.269。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同