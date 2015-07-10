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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 12:06 BJT

中国汇市：人民币早盘随中间价持稳，中港股市续涨助汇市回归平稳

路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期 周五早盘接近持平，与中间价一致。交易员称，中港股市持续强势反弹令市场恐慌情绪消散，人民币在岸与离岸市场双双回归稳定，境内外长端美元掉期升水亦出现回落。

他们并表示，随着中港股市接连反弹，系统性风险已经排除，汇市情绪随之回复平稳。离岸人民币虽仍弱于在岸，但与境内价差已从此前最高两百个点子左右明显收窄至不足一百个点子，汇价走势基本上也已稳住。

“即期主要是上有央妈在管控，下面购汇也不断，基本上在一个区间内波动。”一中资行交易员表示。

他并指出，目前其所在银行结汇量比往常减少较多，因为受此前股市深度回调与希腊危机影响，有一些个人的购汇盘留着美元头寸以避险，但随着恐慌情绪排解，结售汇情况也已平稳下来。

另一中资大行交易员亦表示，此前香港的对冲基金出于避险需求买入美元，但目前离岸人民币贬值预期比之前缓解很多，主要还是看中港股市表现，“现在国外都盯着股市。”

中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。香港恒生指数 早盘涨幅达到2%.

北京时间11:29，人民币兑美元即期报6.209元，上日收报6.2088元。今日人民币兑美元中间价 为6.1153元，上日中间价为6.1151元。

北京时间11:29，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2149/6.2166元，上一交易日尾盘报6.2167元。

全球汇市方面，欧元周五早盘走坚，同时避险货币日圆下跌，因有迹象显示，希腊争取获得新资金的努力取得一些进展。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2635/6.2685，上日尾盘为6.269。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹 审校 黄凯)

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