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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 14:53 BJT

路透基点：亚美能源签订2.5亿美元六年期储量融资协议--TRLPC

路透香港7月10日 - 香港交易所文件显示，中国煤层气企业亚美能源控股有限公司7月8日签署2.5亿美元六年期储量融资协议。

借款人为亚美能源间接全资子公司美中能源有限公司，亚美能源直接全资子公司亚美大陆煤层气有限公司为担保人。

文件显示，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码415-465个基点。

在贷款全额发放的情况下，还款计划在2017年开始，届时将有7,500万美元到期。2018年还款5,000万美元，随后在2019年有6,000万美元到期，2020年有5,000万到期，2021年1,500万到期。

汇丰控股为牵头行及唯一簿记行。交通银行、法国兴业银行和渣打银行为牵头行。

贷款将用于山西晋城潘庄区块产品分成合同相关的资本和运营支出、为2013年签订的1亿美元储量融资进行再融资，以及一般公司用途。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)

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