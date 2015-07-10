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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 12:25 BJT

《全球汇市》欧元涨但日圆跌，希腊进展及中国股市续涨刺激冒险意愿

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1100 1.1036 +0.58 -8.24 1.2097

美元/日圆 121.85 121.33 +0.43 +1.81 119.68

欧元/日圆 135.25 133.90 +1.01 -6.58 144.78

美元/瑞郎 0.9459 0.9478 -0.20 -4.85 0.9941

英镑/美元 1.5401 1.5377 +0.16 -1.10 1.5573

美元/加元 1.2681 1.2703 -0.17 +9.15 1.1618

澳元/美元 0.7484 0.7442 +0.56 -8.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6755 0.6740 +0.22 -13.36 0.7797

澳元/日圆 91.190 90.290 +1.00 -6.71 97.750

新西兰元/日圆 82.310 81.780 +0.65 -11.79 93.310

英镑/日圆 187.66 186.57 +0.58 +0.69 186.38

澳元/新西兰元 1.1076 1.1028 +0.44 +5.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/于春红/王丽鑫)

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