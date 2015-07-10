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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 12:50 BJT

标题新闻：马来西亚6月底棕榈油库存较前月降4.33%至215万吨，路透调查预估降5.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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