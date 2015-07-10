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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 13:20 BJT

日本债市：公债价格扭转盘初跌势持稳，受益于日本央行的购债操作

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.105% +0.5 0.100%

10年期公债 0.430% -1.5 0.445%

20年期公债 1.195% +0.0 1.195%

30年期公债 1.445% +1.0 1.435%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.24 +0.09 147.15

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/刘秀红；审校 艾茂林/王兴亚)

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