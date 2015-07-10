版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 14:35 BJT

标题新闻：中兴通讯与软银达成协议，将在日本部署其pre-5G技术，商业试用将在明年初开始

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐