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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊前景及中国股市反弹令乐观情绪重返市场

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* 欧元/美元上涨0.62%，澳元/美元涨0.42%，欧元/日圆上扬1.08%，美元/马币(林吉特)跌0.22%

* 日经指数下跌0.29%，沪综指大涨5.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升1.3%，美国原油期货涨1.06%，10年期美债收益率报2.3427%

* 希腊提交改革新方案，急需资金防破产

* 沪综指早盘收涨逾5%，中小盘股普涨推动大盘继续报复性反弹

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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